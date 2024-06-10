Стефанчук провів закриту зустріч з спікерами парламентів Польщі і країн Балтії

ukenru
10:47 • 6544 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 18355 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30955 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53625 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69131 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111999 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135879 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138887 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240496 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171157 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41852 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19793 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47116 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25723 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30087 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240494 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361392 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376725 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292133 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60162 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76786 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88166 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170695 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173270 перегляди
Актуальне
Стефанчук провів закриту зустріч з спікерами парламентів Польщі і країн Балтії

Стефанчук провів закриту зустріч з спікерами парламентів Польщі і країн Балтії

Київ • УНН

 • 24183 перегляди

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, зустрівся зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб обговорити посилення підтримки України, включаючи зняття обмежень на постачання зброї та підвищення ефективності санкцій проти рф.

Голова верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Сторони провели закриту зустріч напередодні офіційних перемовин, які відбудуться завтра. Про це пише УНН з посиланням на заяву Стефанчука у Facebook.

Деталі

Стефанчук розповів, що зустріч відбулась у прикордонному з білоруссю місті Білосток. За його словами, це доказом глибокого розуміння глобальних безпекових викликів, захисту спільних інтересів і необхідності підвищення безпеки у регіоні.

Також спікер ВР пояснив, що основні переговори відбудуться завтра, а сьогодні сторони окреслили головні теми, які будуть у фокусі уваги.

Передусім — це безпекова ситуація в Україні та оборонні потреби Сил оборони. 

Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО

- наголосив Стефанчук.

Він також зауважив, що важливою лишається допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є цинічною метою ворога.

Окрема тема — підвищення ефективності санкційної політики проти росії

- підсумував спікер ВР.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10-11 червня перебуватиме з робочим візитом в Польщі, де візьме участь у саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Зустріч присвятять посиленню підтримки України

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
verkhovna-radaВерховна Рада
latviiaЛатвія
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
lytvaЛитва
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
facebookFacebook
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37