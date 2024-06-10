Стефанчук провів закриту зустріч з спікерами парламентів Польщі і країн Балтії
Київ • УНН
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, зустрівся зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб обговорити посилення підтримки України, включаючи зняття обмежень на постачання зброї та підвищення ефективності санкцій проти рф.
Голова верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Сторони провели закриту зустріч напередодні офіційних перемовин, які відбудуться завтра. Про це пише УНН з посиланням на заяву Стефанчука у Facebook.
Деталі
Стефанчук розповів, що зустріч відбулась у прикордонному з білоруссю місті Білосток. За його словами, це доказом глибокого розуміння глобальних безпекових викликів, захисту спільних інтересів і необхідності підвищення безпеки у регіоні.
Також спікер ВР пояснив, що основні переговори відбудуться завтра, а сьогодні сторони окреслили головні теми, які будуть у фокусі уваги.
Передусім — це безпекова ситуація в Україні та оборонні потреби Сил оборони.
Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО
Він також зауважив, що важливою лишається допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є цинічною метою ворога.
Окрема тема — підвищення ефективності санкційної політики проти росії
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10-11 червня перебуватиме з робочим візитом в Польщі, де візьме участь у саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Зустріч присвятять посиленню підтримки України