Стефанчук провел закрытую встречу со спикерами парламентов Польши и стран Балтии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Стороны провели закрытую встречу накануне официальных переговоров, которые состоятся завтра. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Стефанчука в Facebook.

Детали

Стефанчук рассказал, что встреча состоялась в приграничном с Беларусью городе Белосток. По его словам, это доказательством глубокого понимания глобальных вызовов безопасности, защиты общих интересов и необходимости повышения безопасности в регионе.

Также спикер ВР пояснил, что основные переговоры состоятся завтра, а сегодня стороны очертили главные темы, которые будут в фокусе внимания.

Прежде всего-это ситуация безопасности в Украине и оборонные потребности Сил обороны.

Сейчас крайне важно снятие любых ограничений на использование для сдерживания агрессора предоставленного нам партнерами оружия, а также защита нашего воздушного пространства путем предоставления Украине авиации и систем ПВО - подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что важной остается помощь в восстановлении гражданской энергетической инфраструктуры Украины, уничтожение которой является циничной целью врага.

Отдельная тема-повышение эффективности санкционной политики против России - подытожил спикер ВР.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 10-11 июня будет находиться с рабочим визитом в Польше, где примет участие в саммите глав парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.встречу посвятят усилению поддержки Украины