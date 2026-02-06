Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой области
Киев • УНН
Из Дружковки в Донецкой области эвакуировали 9 человек, среди которых 6 маломобильных. Из-за ежедневных обстрелов спасатели призывают жителей выезжать из города.
В городе Дружковка Донецкой области спасатели эвакуировали 9 человек, среди них - 6 маломобильных, которые нуждались в особом внимании и сопровождении. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что ежедневные обстрелы и угроза повторных атак делают пребывание в прифронтовом населенном пункте крайне опасным.
Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы помочь каждому, кто не может самостоятельно выехать в более безопасное место. Призываем жителей прифронтовых общин не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью, ведь своевременный выезд может спасти жизнь
Напомним
4 февраля утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами базар в Дружковке. В результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли по меньшей мере 7 человек, еще 15 человек получили ранения.
Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года31.01.26, 03:11 • 5473 просмотра