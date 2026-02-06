Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой области

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 22813 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 23727 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 23356 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 35970 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 70357 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29996 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28699 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15298 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14845 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.9м/с
79%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинский воин Назар Далецкий, который с 2022 года считался погибшим, вернулся из плена: первый разговор с роднымиVideo5 февраля, 17:31 • 5378 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения введут5 февраля, 17:42 • 4162 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 7924 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 9212 просмотра
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-421:38 • 6306 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 9264 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 22813 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 70357 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 70601 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 100572 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Львов
Индия
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 7952 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 12966 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 22477 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 26187 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 53694 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post
Facebook

Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой области

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Из Дружковки в Донецкой области эвакуировали 9 человек, среди которых 6 маломобильных. Из-за ежедневных обстрелов спасатели призывают жителей выезжать из города.

Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой области

В городе Дружковка Донецкой области спасатели эвакуировали 9 человек, среди них - 6 маломобильных, которые нуждались в особом внимании и сопровождении. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ежедневные обстрелы и угроза повторных атак делают пребывание в прифронтовом населенном пункте крайне опасным.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы помочь каждому, кто не может самостоятельно выехать в более безопасное место. Призываем жителей прифронтовых общин не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью, ведь своевременный выезд может спасти жизнь

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

4 февраля утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами базар в Дружковке. В результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли по меньшей мере 7 человек, еще 15 человек получили ранения.

Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года31.01.26, 03:11 • 5473 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям