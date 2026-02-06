Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой области

В городе Дружковка Донецкой области спасатели эвакуировали 9 человек, среди них - 6 маломобильных, которые нуждались в особом внимании и сопровождении. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС, информирует УНН.

Отмечается, что ежедневные обстрелы и угроза повторных атак делают пребывание в прифронтовом населенном пункте крайне опасным.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы помочь каждому, кто не может самостоятельно выехать в более безопасное место. Призываем жителей прифронтовых общин не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью, ведь своевременный выезд может спасти жизнь