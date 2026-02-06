Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на Донеччині

У місті Дружківка на Донеччині надзвичайники евакуювали 9 людей, серед них - 6 маломобільних, які потребували особливої уваги та супроводу. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що щоденні обстріли та загроза повторних атак роблять перебування у прифронтовому населеному пункті вкрай небезпечним.

Рятувальники докладають максимум зусиль, аби допомогти кожному, хто не може самостійно виїхати у безпечніше місце. Закликаємо мешканців прифронтових громад не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу, адже своєчасний виїзд може врятувати життя