Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на Донеччині
Київ • УНН
З Дружківки на Донеччині евакуювали 9 людей, серед яких 6 маломобільних. Через щоденні обстріли рятувальники закликають мешканців виїжджати з міста.
У місті Дружківка на Донеччині надзвичайники евакуювали 9 людей, серед них - 6 маломобільних, які потребували особливої уваги та супроводу. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що щоденні обстріли та загроза повторних атак роблять перебування у прифронтовому населеному пункті вкрай небезпечним.
Рятувальники докладають максимум зусиль, аби допомогти кожному, хто не може самостійно виїхати у безпечніше місце. Закликаємо мешканців прифронтових громад не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу, адже своєчасний виїзд може врятувати життя
Нагадаємо
4 лютого вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Унаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 15 людей зазнали поранень.
