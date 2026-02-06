$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 22668 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 23548 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 23249 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 35859 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 70227 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29970 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28681 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22470 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15293 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14841 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на Донеччині

Київ • УНН

 • 8 перегляди

З Дружківки на Донеччині евакуювали 9 людей, серед яких 6 маломобільних. Через щоденні обстріли рятувальники закликають мешканців виїжджати з міста.

Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на Донеччині

У місті Дружківка на Донеччині надзвичайники евакуювали 9 людей, серед них - 6 маломобільних, які потребували особливої уваги та супроводу. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що щоденні обстріли та загроза повторних атак роблять перебування у прифронтовому населеному пункті вкрай небезпечним.

Рятувальники докладають максимум зусиль, аби допомогти кожному, хто не може самостійно виїхати у безпечніше місце. Закликаємо мешканців прифронтових громад не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу, адже своєчасний виїзд може врятувати життя

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

4 лютого вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Унаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 15 людей зазнали поранень.

Рятувальники евакуювали мешканок Дружківки на Донеччині, одна не виходила з дому три роки31.01.26, 03:11 • 5473 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій