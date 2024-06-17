В Киевской области спасатели откачивали воду из подтопленных частных домов, вызванных сильными дождями прошлых дней. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

16 июня в Киевской области спасатели активно занимались откачкой воды из подтопленных частных домовладений.

После частой и сильной дождливой непогоды, которая произошла накануне, в нескольких районах области (Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский) затопило частные дома и приусадебные участки.

Спасатели с большой внимательностью и оперативностью ответили на вызовы местных жителей, оказывая необходимую помощь в откачке воды из подвалов и дворов.

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