Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів
Київ • УНН
Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.
У Київській області рятувальники відкачували воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними дощами минулих днів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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16 червня у Київській області рятувальники активно займалися відкачуванням води із підтоплених приватних домоволодінь.
Після частої та сильної дощової негоди, що сталася напередодні, у кількох районах області (Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський) затопило приватні будинки та присадибні ділянки.
Рятувальники з великою уважністю і оперативністю відповіли на виклики місцевих мешканців, надаючи необхідну допомогу у відкачуванні води з підвалин та подвір'їв.
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