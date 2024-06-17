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Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів

Київ • УНН

 • 61885 перегляди

Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів

У Київській області рятувальники відкачували воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними дощами минулих днів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

16 червня у Київській області рятувальники активно займалися відкачуванням води із підтоплених приватних домоволодінь.

Після частої та сильної дощової негоди, що сталася напередодні, у кількох районах області (Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський) затопило приватні будинки та присадибні ділянки.

Рятувальники з великою уважністю і оперативністю відповіли на виклики місцевих мешканців, надаючи необхідну допомогу у відкачуванні води з підвалин та подвір'їв.

Дощі та грози накриють більшу частину України цими вихідними15.06.24, 06:43 • 48886 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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