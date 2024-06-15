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Дощі та грози накриють більшу частину України цими вихідними

Київ • УНН

 • 48885 перегляди

На вихідних у більшості регіонів України пройдуть дощі, в багатьох областях очікуються сильні грози, в той час як на заході залишиться сухо з комфортною температурою.

В Україні на вихідних очікуються опади різної інтенсивності, погода буде ясною лише на заході. При цьому збережеться комфортна температура повітря. Про це повідомили у Sinoptik.ua, передає УНН.

Деталі

У суботу, 15 червня, в Житомирській, Київській, Чернігівській, Луганській, Одеській і Запорізькій областях можливі невеликі дощі протягом дня. У Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Дніпропетровській областях пройдуть сильні дощі (місцями зливи) з грозами. Опадів не передбачається лише у західних регіонах України.

Повітря в Херсонській, Запорізькій та Луганській областях прогріється до +26…+28°, в інших південних і східних областях — до +22…+25°. У центральних, північних і західних регіонах очікується +20…+23°.

У неділю, 16 червня, без парасольок також мало кому вдасться обійтися. Практично на всій території країни, крім Закарпаття, Львівщини, Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Вінницької та Івано-Франківської областей, небо затягне хмарами. У Рівненській, Хмельницькій і Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, в решті регіонів — сильні дощі з грозами.

У більшості областей термометри покажуть +24…+26°. Трохи прохолодніше буде лише у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській і Черкаській областях — +20…+22°.

На початку тижня погода майже по всій Україні буде похмурою і дощовою. У центрі в понеділок, 17 червня, очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним.

Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29° (уночі — +16…+19°). На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26° (уночі — до +14…+16°), у решті регіонів — до +25…+27° (уночі — до +13…+16°).

Україна отримала від Євросоюзу собак-саперів для розмінування території15.06.24, 05:56 • 47143 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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