В Украине на выходных ожидаются осадки разной интенсивности, погода будет ясной только на западе. При этом сохранится комфортная температура воздуха. Об этом сообщили в Sinoptik.ua, передает УНН.

Детали

В субботу, 15 июня, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Луганской, Одесской и Запорожской областях возможны небольшие дожди в течение дня. В Херсонской, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях пройдут сильные дожди (местами ливни) с грозами. Осадков не предвидится только в западных регионах Украины.

Воздух в Херсонской, Запорожской и Луганской областях прогреется до +26...+28°, в остальных южных и восточных областях - до +22...+25°. В центральных, северных и западных регионах ожидается +20...+23°.

В воскресенье, 16 июня, без зонтов также мало кому удастся обойтись. Практически на всей территории страны, кроме Закарпатья, Львовщины, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областей, небо затянет облаками. В Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, в остальных регионах - сильные дожди с грозами.

В большинстве областей термометры покажут +24...+26°. Немного прохладнее будет только в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях - +20...+22°.

В начале недели погода почти по всей Украине будет пасмурной и дождливой. В центре в понедельник, 17 июня, ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе - умеренные осадки. И лишь в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным.

Средняя температура воздуха днем на юге, в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27...+29° (ночью - +16...+19°). На севере страны столбики термометров поднимутся до +23...+26° (ночью - до +14...+16°), в остальных регионах - до +25...+27° (ночью - до +13...+16°).

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