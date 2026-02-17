Сокращение рабочих графиков и производства: как украинский бизнес выживает в условиях отключений электроэнергии

Предприятия вынуждены сокращать производство, пересматривать графики работы и искать средства на автономную генерацию, тогда как малый бизнес оказался в наиболее уязвимом положении.

Энергокризис осени 2025 — зимы 2026 года очень сильно повлиял на украинские предприятия. И влияние это было неравномерным в зависимости от сферы, в которой развивается крупное частное предприятие или малый бизнес, передает УНН со ссылкой на дискуссию "Как обстрелы энергосистемы влияют на работу бизнеса?", организованную Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Детали

Старший экономист ЦЭС Наталья Колесниченко, опираясь на статистику, отметила: 80% компаний по опросу Европейской бизнес-ассоциации отметили, что они ощутили это влияние. Лишь 20% сказали, что они этого не ощутили. Более того, почти половина компаний, опрошенных институтом экономических исследований, за январь тоже сообщили, что они ощутили перебои с поставками электроэнергии, воды и отопления.

Большинство компаний отметили, что происходящее очень сильно влияет на их производственные затраты, потому что они вынуждены покупать электроэнергию по более высокой цене. Это касается импортируемой электроэнергии, которая из-за повышения подорожала, так и внутренней электроэнергии, которая производится в Украине, но из-за высокого спроса тоже дорожает для предприятий - объяснила Колесниченко.

Если сравнить показатели цен на текущую дату февраля, по сравнению с, скажем, ноябрем, то цены на электроэнергию выросли на 60%.

Это очень стремительный рост. И крупные предприятия, например, металлургический комплекс, они отмечают дополнительно также технологические риски, из-за того, что неожиданные перебои энергоснабжения могут сильно прервать технологический процесс, и это будут дополнительные убытки для того, чтобы вернуться к нормальной ситуации - сказала старший экономист ЦЭС.

Многие из таких предприятий просто снизили свое производство для того, чтобы было меньше риска. Немалое количество производств изменили свои режимы работы, подстраиваясь под тот режим энергоснабжения централизованного, который они получают от "Укрэнерго"

Компании отмечают, что не всегда уменьшать производство приходится из-за отсутствия света, влияет также спрос. Ведь он снижается во всех последующих звеньях потребления.

Труднее всего сейчас ФОП. Ведь стоимость электроэнергии от генератора и других автономных средств дороже, чем та, которую предприятие получает из сети.

Для того, чтобы развивать самостоятельную генерацию, предприятия отмечают, что они очень нуждаются в финансировании. В частности, тот проект, который ввело правительство, энергетическая поддержка для ФОПов, уже более 14 тысяч предприятий обратились за этой поддержкой и получили 144 миллиона гривен - объясняет Наталья Колесниченко.

Больше всего за государственной помощью обращались представители ресторанного бизнеса, а также розничной торговли, потому что именно этот проект позволяет покупать генераторы.

Но даже при государственной поддержке ресторанный бизнес испытывает давление неблагоприятных обстоятельств. Так, многие заведения пересматривают свое меню, для того, чтобы выдержать отключения. Ассортимент приходится сужать, ведь не все продукты могут долго оставаться свежими, когда не работают холодильники.

Более того, даже те предприятия, которые получают импортируемую электроэнергию и не должны подлежать отключениям, тоже страдают, когда вводятся аварийные отключения, потому что в таком случае отключают и их.

От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов