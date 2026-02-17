Сокращение рабочих графиков и производства: как украинский бизнес выживает в условиях отключений электроэнергии

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 958 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 9962 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 16511 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 18817 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 19848 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21080 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25589 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34927 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46178 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54542 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
76%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 27175 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 13780 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13883 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 17453 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 11205 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 27284 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 43021 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 52079 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 72753 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 76698 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Блогеры
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 1482 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 17562 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13976 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26368 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24025 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Сокращение рабочих графиков и производства: как украинский бизнес выживает в условиях отключений электроэнергии

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Энергокризис 2025-2026 годов заставил украинские предприятия сокращать производство и менять графики работы. Малый бизнес оказался в наиболее уязвимой позиции, а цены на электроэнергию выросли на 60%.

Сокращение рабочих графиков и производства: как украинский бизнес выживает в условиях отключений электроэнергии

Предприятия вынуждены сокращать производство, пересматривать графики работы и искать средства на автономную генерацию, тогда как малый бизнес оказался в наиболее уязвимом положении.

Энергокризис осени 2025 — зимы 2026 года очень сильно повлиял на украинские предприятия. И влияние это было неравномерным в зависимости от сферы, в которой развивается крупное частное предприятие или малый бизнес, передает УНН со ссылкой на дискуссию "Как обстрелы энергосистемы влияют на работу бизнеса?", организованную Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Детали

Старший экономист ЦЭС Наталья Колесниченко, опираясь на статистику, отметила: 80% компаний по опросу Европейской бизнес-ассоциации отметили, что они ощутили это влияние. Лишь 20% сказали, что они этого не ощутили. Более того, почти половина компаний, опрошенных институтом экономических исследований, за январь тоже сообщили, что они ощутили перебои с поставками электроэнергии, воды и отопления.

Большинство компаний отметили, что происходящее очень сильно влияет на их производственные затраты, потому что они вынуждены покупать электроэнергию по более высокой цене. Это касается импортируемой электроэнергии, которая из-за повышения подорожала, так и внутренней электроэнергии, которая производится в Украине, но из-за высокого спроса тоже дорожает для предприятий

- объяснила Колесниченко.

Если сравнить показатели цен на текущую дату февраля, по сравнению с, скажем, ноябрем, то цены на электроэнергию выросли на 60%.

Это очень стремительный рост. И крупные предприятия, например, металлургический комплекс, они отмечают дополнительно также технологические риски, из-за того, что неожиданные перебои энергоснабжения могут сильно прервать технологический процесс, и это будут дополнительные убытки для того, чтобы вернуться к нормальной ситуации

- сказала старший экономист ЦЭС.

Многие из таких предприятий просто снизили свое производство для того, чтобы было меньше риска. Немалое количество производств изменили свои режимы работы, подстраиваясь под тот режим энергоснабжения централизованного, который они получают от "Укрэнерго"

Компании отмечают, что не всегда уменьшать производство приходится из-за отсутствия света, влияет также спрос. Ведь он снижается во всех последующих звеньях потребления.

Труднее всего сейчас ФОП. Ведь стоимость электроэнергии от генератора и других автономных средств дороже, чем та, которую предприятие получает из сети.

Для того, чтобы развивать самостоятельную генерацию, предприятия отмечают, что они очень нуждаются в финансировании. В частности, тот проект, который ввело правительство, энергетическая поддержка для ФОПов, уже более 14 тысяч предприятий обратились за этой поддержкой и получили 144 миллиона гривен

- объясняет Наталья Колесниченко.

Больше всего за государственной помощью обращались представители ресторанного бизнеса, а также розничной торговли, потому что именно этот проект позволяет покупать генераторы.

Но даже при государственной поддержке ресторанный бизнес испытывает давление неблагоприятных обстоятельств. Так, многие заведения пересматривают свое меню, для того, чтобы выдержать отключения. Ассортимент приходится сужать, ведь не все продукты могут долго оставаться свежими, когда не работают холодильники.

Более того, даже те предприятия, которые получают импортируемую электроэнергию и не должны подлежать отключениям, тоже страдают, когда вводятся аварийные отключения, потому что в таком случае отключают и их.

От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов26.01.26, 18:43 • 89693 просмотра

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина