Сегодня состоится первое заседание ВСК по нападению на Гандзюк

"Сегодня в 14:20 на базе (в помещении - ред.) Комитета ВРУ по противодействию коррупции состоится заседание ВСК (по расследованию нападения на Гандзюк и активистов - ред.). На заседании рассмотрят вопрос секретариата, расписания и прочее", - сообщил Б.Береза.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала создание ВСК по нападению на Гандзюк.

Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло возле ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждением правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападающий вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.

Эту информацию подтвердили и в полиции.

По словам активистов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.



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После смерти Гандзюк мировое сообщество призвала найти и привлечь к ответственности виновных. В частности, с призывами выступили Канада, Германия, США.

Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производства переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк к СБУ.

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В покушении на данный момент обвиняются пять человек: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками АТО. Сначала был задержан и Николай Новиков. Однако вскоре органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. В то же время заказчика следствие пока не назвало.