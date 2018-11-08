Сьогодні відбудеться перше засідання ТСК щодо нападу на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні відбудеться перше засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, голова ТСК народний депутат Борислав Береза.
“Сьогодні о 14:20 на базі (у приміщенні — ред.) комітету ВРУ з протидії корупції відбудеться засідання ТСК (щодо розслідування нападу на Гандзюк та активістів — ред.). На засіданні розглянуть питання секретаріату, розкладу та інше”, — повідомив Б.Береза.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала створення ТСК щодо нападу на Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.
Цю інформацію підтвердили і в поліції.
За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.
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Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.
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У замаху наразі обвинувачуються п’ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.