Соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано "в кратчайшие сроки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в соцсети Х (Twitter) члена Палаты представителей Конгресса США Брайана Фицпатрика и Telegram-канал руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Детали

В понедельник, 03 марта конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик сообщил о подписании "в кратчайшие сроки" соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Я только что провел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с главой Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это, в конечном итоге, естественно приведет к помощи в сфере безопасности.