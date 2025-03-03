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Соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки

Киев • УНН

 • 24461 просмотра

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и глава ОП Андрей Ермак подтвердили быстрое подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Документ должен укрепить экономическое партнерство между странами.

Соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано "в кратчайшие сроки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в соцсети Х (Twitter) члена Палаты представителей Конгресса США Брайана Фицпатрика и Telegram-канал руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Детали

В понедельник, 03 марта конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик сообщил о подписании "в кратчайшие сроки" соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Я только что провел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с главой Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это, в конечном итоге, естественно приведет к помощи в сфере безопасности.

- речь идет в посте

Подтвердил разговор с Брайаном Фицпатриком руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам.

- написал Андрей Ермак.

"Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", - добавил он.

Напоминаем

Окружение Трампа обсуждает лидерство Зеленского и его готовность к переговорам. Джонсон заявил о связи между гарантиями безопасности и соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине.

Президент Украины заявил о готовности подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых. Зеленский подтвердил, что документ уже подготовлен и ожидает подписания министром.

Трамп не считает соглашение о доступе к редкоземельным минералам Украины проваленным и анонсировал важное выступление в Конгрессе. Президент США ожидает большей благодарности от украинского лидера для возобновления переговоров.

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине03.03.25, 21:50 • 116228 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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