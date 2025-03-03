Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни
Київ • УНН
Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.
Угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана "в найкоротші терміни". Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників Конгресу США Браяна Фіцпатріка та Telegram-канал керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
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У понеділок, 03 березня конгресмена від Пенсільванії Браян Фіцпатрік повідомив про підписання "в найкоротші терміни" угоди про корисні копалини між США та Україною.
Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з главою Офісу Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки
Підтвердив розмову з Браяном Фіцпатріком керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам
"Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - додав він.
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Президент України заявив про готовність підписати угоду з США щодо видобутку корисних копалин. Зеленський підтвердив, що документ вже підготовлений і очікує підписання міністром.
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