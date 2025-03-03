Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни

Угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана "в найкоротші терміни". Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників Конгресу США Браяна Фіцпатріка та Telegram-канал керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

У понеділок, 03 березня конгресмена від Пенсільванії Браян Фіцпатрік повідомив про підписання "в найкоротші терміни" угоди про корисні копалини між США та Україною.

Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з главою Офісу Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки - йдеться у дописі.

Підтвердив розмову з Браяном Фіцпатріком керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам - написав Андрій Єрмак.

"Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - додав він.

Нагадаємо

Оточення Трампа обговорює лідерство Зеленського та його готовність до переговорів. Джонсон заявив про зв'язок між гарантіями безпеки та угодою про видобуток корисних копалин в Україні.

Президент України заявив про готовність підписати угоду з США щодо видобутку корисних копалин. Зеленський підтвердив, що документ вже підготовлений і очікує підписання міністром.

Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.

Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні