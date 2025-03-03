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Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни

Київ • УНН

 • 24463 перегляди

Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.

Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни

Угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана "в найкоротші терміни". Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників Конгресу США Браяна Фіцпатріка та Telegram-канал керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

У понеділок, 03 березня конгресмена від Пенсільванії Браян Фіцпатрік повідомив про підписання "в найкоротші терміни" угоди про корисні копалини між США та Україною.

Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з главою Офісу Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки

- йдеться у дописі.

Підтвердив розмову з Браяном Фіцпатріком керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам

- написав Андрій Єрмак.

"Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - додав він.

Нагадаємо

Оточення Трампа обговорює лідерство Зеленського та його готовність до переговорів. Джонсон заявив про зв'язок між гарантіями безпеки та угодою про видобуток корисних копалин в Україні.

Президент України заявив про готовність підписати угоду з США щодо видобутку корисних копалин. Зеленський підтвердив, що документ вже підготовлений і очікує підписання міністром.

Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.

Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні03.03.25, 21:50 • 116236 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Офіс Президента України
Конгрес Сполучених Штатів
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
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