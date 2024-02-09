Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

В пятницу Соединенные Штаты и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море. Традиционные военные учения не влияют на сосредоточенность внимания США в отношении войн в Украине и на Ближнем Востоке, сообщил американский генерал.

Об этом передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Боевые учения между Соединенными Штатами и Филиппинами, в которых ежегодно принимают участие тысячи военнослужащих.

Сегодняшние патрулирования в Южно-Китайском море, на почти всю акваторию которого претендует Китай, происходят в то время, когда Вашингтон стремится укрепить свои оборонные отношения со странами региона перед лицом растущего влияния КНР.

Вместе с тем, существуют опасения, что агрессия РФ против Украины и конфликт с Израилем и ХАМАС могут идти в противоречие с планами США в Азии и в Тихом океане, - в частности отвлечь военные ресурсы, предназначенные для этого региона.

Конечно, это не влияет на наше присутствие - сказал генерал-майор Маркус Эванс, генерал-командующий 25-й пехотной дивизии армии США, в интервью Associated Press.

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Дополнение

Армия Филиппин отметила, что совместное морское и воздушное патрулирование происходило в ее исключительной экономической зоне, но не предоставила точных географических указаний.

Совместное плавание и проведение операций является демонстрацией нашего стремления улучшить оперативную совместимость - сказал капитан Шон Льюис, командир американского эсминца 7-й эскадры, входящей в состав эскадры ВМС США.

Следует напомнить, что в декабре китайские корабли обстреляли из водометов филиппинские суда во время двух отдельных миссий снабжения к спорным рифам, согласно видеозаписям, обнародованным филиппинской береговой охраной.

Также произошло столкновение между филиппинским кораблем и китайским судном береговой охраны. Тогда Китай и Филиппины обвинили друг друга в инциденте.

В феврале американские и японские корабли также провели совместные учения в Филиппинском море на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем и Северной Кореей.

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