Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он имеет "законное право" уничтожить Южную Корею. Он снова пригрозил соседу, исключив концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское центральное информационное агентство KCNA, пишет УНН.

Детали

Ким Чен Ын во время визита в Министерство обороны на празднование годовщины основания армии заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и стремятся поглотить своего соседа.

Поэтому было правильно назвать Южную Корею "основным врагом", и, исходя из этой законности, "ее можно атаковать и уничтожить в любое время", - цитирует его слова KCNA.

Дополнение

Днем ранее агентство KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, вбив клин между соседями еще глубже. С начала года режим Кима усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, используя риторику угроз в адрес Сеула и устроив снос памятника в Пхеньяне, символизирующего надежды на объединение.

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