Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею
Ким Чен Ын угрожал уничтожить Южную Корею и назвал ее "главным врагом" во время речи в честь основания северокорейской армии.
"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта
Раненого российского солдата из Татарстана, который потерялся, задержали украинские правоохранители и военные вблизи Авдеевки.
Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС
Парламент Словакии одобрил закрытие антикоррупционного ведомства страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС.
На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский
На этой неделе российские войска увеличили количество атак беспилотников на Таврическом направлении.
Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины
Министерство обороны работает над усилением киберзащиты и информационной безопасности Украины путем исправления пробелов в законодательстве, создания Оперативного центра кибербезопасности и привлечения ресурсов международной ИТ-коалиции из 12 стран.
Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер
Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.
Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела
Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после того, как российский снаряд попал в инфраструктурный объект в Херсонском районе.
Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения
Польские фермеры начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, препятствуя движению транспорта.
На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели
В течение недели противник около 10 раз пытался осуществить химические атаки на Таврическом направлении, используя отравляющие вещества с БПЛА, а также значительно активизировал использование беспилотников-камикадзе.
"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет
Посол Украины в США заявила, что в Украине заканчивается оборудование, такое как ракеты и перехватчики, но она надеется, что американские законодатели выйдут из тупика и предоставят больше помощи.