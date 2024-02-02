КНДР запустила кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя

Північна Корея знову випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя, повідомляє агентство Yonhap із посиланням на військових Республіки Корея, передає УНН.

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За даними Південної Кореї, ракети були випущені об 11 ранку за місцевим часом у п'ятницю.

Це вже четвертий випадок за трохи більше ніж тиждень, коли Північна Корея запускає такі ракети. Північнокорейці називають їх "стратегічними" крилатими ракетами, що може означати, що вони можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Раніше цього тижня Північна Корея заявила, що випробувала свої нові крилаті ракети підводного базування під наглядом лідера Кім Чен Ина.

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