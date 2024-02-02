КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

Северная Корея снова выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея, передает УНН.

Детали

По данным Южной Кореи, ракеты были выпущены в 11 утра по местному времени в пятницу.

Это уже четвертый случай за чуть более чем неделю, когда Северная Корея запускает такие ракеты. Северокорейцы называют их "стратегическими" крылатыми ракетами, что может означать, что они могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Ранее на этой неделе Северная Корея заявила, что испытала свои новые крылатые ракеты подводного базирования под наблюдением лидера Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь