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Перебежчики из КНДР заявляют о сокращении продовольственных пайков и зависимости от рынка - исследование

Перебежчики из КНДР заявляют о сокращении продовольственных пайков и зависимости от рынка - исследование

Киев • УНН

 • 25425 просмотра

Исследование показало, что большинство северокорейцев, перешедших на сторону Южной Кореи за последнее десятилетие, вынуждены были полагаться на неофициальные рынки, а не на государственные пайки, чтобы выжить из-за нехватки продовольствия и экономических трудностей в Северной Корее.

Большинство северокорейцев, переселившихся в Южную Корею за последнее десятилетие, заявили, что они никогда не получали государственные пайки в изолированном государстве и вынуждены полагаться на неофициальный рынок, чтобы выжить, показало исследование, опубликованное министерством объединения Сеула, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

280-страничный отчет об экономической и социальной ситуации в Северной Корее, опубликованный во вторник, был основан на интервью с более чем 6300 перебежчиками в период с 2013 по 2022 год. Министерство начало такие опросы в 2010 году, но результаты публикуются впервые.

Исследование показало, что более 72% перебежчиков, прибывших в Северную Корею в период с 2016 по 2020 год, заявили, что никогда не получали правительственные продовольственные пайки, по сравнению с 62% тех, кто приехал до 2000 года.

Около половины прибывших в 2016–2020 годах заявили, что не получали ни зарплаты, ни еды на работе, по сравнению с примерно третью до 2000 года.

Почти 94% всех респондентов заявили, что могут зарабатывать деньги на рынках. Люди, сбежавшие в 2016–2020 годах, рассказали, что 69% семейного дохода было получено неформально, по сравнению с группой до 2000 года, которая сообщила о 39%.

37% всех респондентов заявили, что чиновники лишили их не менее 30% доходов; эта цифра выросла до 41% после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в конце 2011 года, говорится в отчете.

Более 54% перебежчиков, приехавших в 2016-2020 годах, заявили, что давали взятки чиновникам авторитарного государства, по сравнению с 14% до 2000 года.

Что касается политических вопросов, 56% респондентов, бежавших после 2016 года, отрицательно относились к приходу Кима к власти, а 26% считали его династическую преемственность легитимной.

Менее 30% респондентов поддержали наследственную преемственность по сравнению с 57% среди тех, кто сбежал до 2000 года.

Исследование также указало на растущее влияние внешней культуры: 83% перебежчиков, прибывших после 2016 года, сообщили, что смотрели иностранный видеоконтент, такой как китайские или южнокорейские драмы, по сравнению с примерно 8% до 2000 года.

Дополнение

В последние десятилетия Северная Корея столкнулась с серьезной нехваткой продовольствия, включая голод в 1990-х годах, который часто усугублялся стихийными бедствиями. Ее экономика пострадала от международных санкций, а также от спада приграничной торговли во время пандемии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в прошлом месяце предупредил на заседании правящей в стране Рабочей партии Кореи, что неспособность обеспечить людей предметами первой необходимости, включая еду, является "серьезной политической проблемой", сообщили государственные СМИ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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