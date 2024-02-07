Перебіжчики з КНДР заявляють про скорочення продовольчих пайків і залежність від ринку - дослідження

Більшість північнокорейців, які переселилися до Південної Кореї за останнє десятиліття, заявили, що вони ніколи не отримували державних пайків в ізольованій державі і змушені покладатися на неофіційний ринок, щоб вижити, показало дослідження, опубліковане міністерством об'єднання Сеула, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

280-сторінковий звіт про економічну та соціальну ситуацію в Північній Кореї, опублікований у вівторок, ґрунтувався на інтерв'ю з понад 6300 перебіжчиками в період із 2013 до 2022 року. Міністерство почало такі опитування 2010 року, але результати публікуються вперше.

Дослідження засвідчило, що понад 72% перебіжчиків, які прибули до Північної Кореї в період із 2016 до 2020 року, заявили, що ніколи не отримували урядових продовольчих пайків, порівняно з 62% тих, хто приїхав до 2000 року.

Близько половини прибулих у 2016-2020 роках заявили, що не отримували ні зарплати, ні їжі на роботі, порівняно з приблизно третиною до 2000 року.

Майже 94% усіх респондентів заявили, що можуть заробляти гроші на ринках. Люди, які втекли в 2016-2020 роках, розповіли, що 69% сімейного доходу було отримано неофіційно, порівняно з групою до 2000 року, яка повідомила про 39%.

37% усіх респондентів заявили, що чиновники позбавили їх щонайменше 30% доходів; ця цифра зросла до 41% після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин прийшов до влади наприкінці 2011 року, йдеться у звіті.

Понад 54% перебіжчиків, які приїхали у 2016-2020 роках, заявили, що давали хабарі чиновникам авторитарної держави, порівняно з 14% до 2000 року.

Що стосується політичних питань, 56% респондентів, які втекли після 2016 року, негативно ставилися до приходу Кіма до влади, а 26% вважали його династичну спадкоємність легітимною.

Менше ніж 30% респондентів підтримали спадкову спадкоємність порівняно з 57% серед тих, хто втік до 2000 року.

Дослідження також вказало на зростаючий вплив зовнішньої культури: 83% перебіжчиків, які прибули після 2016 року, повідомили, що дивилися іноземний відеоконтент, як-от китайські або південнокорейські драми, порівняно з приблизно 8% до 2000 року.

Доповнення

В останні десятиліття Північна Корея зіткнулася з серйозною нестачею продовольства, включно з голодом у 1990-х роках, який часто посилювався стихійними лихами. Її економіка постраждала від міжнародних санкцій, а також від спаду прикордонної торгівлі під час пандемії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин минулого місяця попередив на засіданні правлячої в країні Робітничої партії Кореї, що нездатність забезпечити людей предметами першої необхідності, включно з їжею, є "серйозною політичною проблемою", повідомили державні ЗМІ.