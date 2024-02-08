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КНДР припиняє будь-яку економічну співпрацю з Південною Кореєю

КНДР припиняє будь-яку економічну співпрацю з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 33806 перегляди

Північна Корея голосує за скасування всіх економічних угод з Південною Кореєю та скасування законів, що регулюють економічну співпрацю між двома країнами.

Вищі народні збори Північної Кореї проголосували за скасування всіх угод, підписаних з Південною Кореєю щодо сприяння економічному співробітництву. Про це повідомило в четвер офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відносини двох Корей продовжують різко погіршуватися.

У КНДР також проголосували за скасування законів, що регулюють економічні зв’язки з Сеулом, включаючи спеціальний закон про функціонування туристичного проекту на горі Кумганг.

Тури до гори Кумганг на північ від східного кордону були символом економічної співпраці, яка почалася в період взаємодії між двома Кореями на початку 2000-х років і залучила майже 2 мільйони південнокорейських відвідувачів.

Проект був призупинений у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, який заблукав у заборонену зону.

Північна Корея заявила, що тепер вважає Південь ворогом у війні, і минулого року скасувала військовий пакт, підписаний у 2018 році, спрямований на деескалацію напруженості біля військового кордону, укладений згідно з перемир’ям, яке закінчило Корейську війну 1950-53 років.

Доповнення

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав зміну міжкорейської політики Північної Кореї "надзвичайною зміною", але сказав, що важко зрозуміти, що стоїть за цим кроком.

Що не змінилося, так це те, що Північ понад 70 років намагалася перетворити нас на комуністів, і, роблячи це, вона зрозуміла, що її звичайних озброєнь недостатньо, тому вони пішли на ядерні розробки, щоб погрожувати нам

сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

Юн, який зайняв жорстку позицію проти Пхеньяна, заявив, що він залишається відкритим для залучення Північної Кореї, навіть шляхом проведення зустрічі на вищому рівні з Кім Чен Ином, і надання допомоги, якщо це допоможе її економіці, але сказав, що керівництво Північної Кореї є "нераціональним".

З моменту приходу до влади в 2011 році Кім Чен Ин спонукав Північну Корею розробити ядерну зброю та балістичні ракети різної дальності, що призвело до ескалації напруженості з Південною Кореєю та Сполученими Штатами, попри те, що їхня економіка занепадала.

кремль намагається відкрити КНДР доступ до міжнародних фінансів в обмін на зброю06.02.24, 10:56 • 21176 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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