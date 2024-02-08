КНДР припиняє будь-яку економічну співпрацю з Південною Кореєю

Вищі народні збори Північної Кореї проголосували за скасування всіх угод, підписаних з Південною Кореєю щодо сприяння економічному співробітництву. Про це повідомило в четвер офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відносини двох Корей продовжують різко погіршуватися.

У КНДР також проголосували за скасування законів, що регулюють економічні зв’язки з Сеулом, включаючи спеціальний закон про функціонування туристичного проекту на горі Кумганг.

Тури до гори Кумганг на північ від східного кордону були символом економічної співпраці, яка почалася в період взаємодії між двома Кореями на початку 2000-х років і залучила майже 2 мільйони південнокорейських відвідувачів.

Проект був призупинений у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, який заблукав у заборонену зону.

Північна Корея заявила, що тепер вважає Південь ворогом у війні, і минулого року скасувала військовий пакт, підписаний у 2018 році, спрямований на деескалацію напруженості біля військового кордону, укладений згідно з перемир’ям, яке закінчило Корейську війну 1950-53 років.

Доповнення

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав зміну міжкорейської політики Північної Кореї "надзвичайною зміною", але сказав, що важко зрозуміти, що стоїть за цим кроком.

Що не змінилося, так це те, що Північ понад 70 років намагалася перетворити нас на комуністів, і, роблячи це, вона зрозуміла, що її звичайних озброєнь недостатньо, тому вони пішли на ядерні розробки, щоб погрожувати нам