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КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей

КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 01:48  •  1047 просмотра

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Северная Корея голосует за отмену всех экономических соглашений с Южной Кореей и отмену законов, регулирующих экономическое сотрудничество между двумя странами.

Высшее народное собрание Северной Кореи проголосовало за отмену всех соглашений, подписанных с Южной Кореей по содействию экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило в четверг официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отношения двух Корей продолжают резко ухудшаться.

В КНДР также проголосовали за отмену законов, регулирующих экономические связи с Сеулом, включая специальный закон о функционировании туристического проекта на горе Кумганг.

Туры на гору Кумганг к северу от восточной границы были символом экономического сотрудничества, которое началось в период взаимодействия между двумя Кореями в начале 2000-х годов и привлекло почти 2 миллиона южнокорейских посетителей.

Проект был приостановлен в 2008 году после того, как северокорейские охранники застрелили южнокорейского туриста, который заблудился в запретную зону.

Северная Корея заявила, что теперь считает Юг врагом в войне, и в прошлом году отменила военный пакт, подписанный в 2018 году, направленный на деэскалацию напряженности у военной границы, заключенный в соответствии с перемирием, которое закончило Корейскую войну 1950-53 годов.

Дополнение

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль назвал изменение межкорейской политики Северной Кореи "чрезвычайным изменением", но сказал, что трудно понять, что стоит за этим шагом.

Что не изменилось, так это то, что Север более 70 лет пытался превратить нас в коммунистов, и, делая это, он понял, что его обычных вооружений недостаточно, поэтому они пошли на ядерные разработки, чтобы угрожать нам

сказал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль

Юн, который занял жесткую позицию против Пхеньяна, заявил, что он остается открытым для привлечения Северной Кореи, даже путем проведения встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном, и оказания помощи, если это поможет ее экономике, но сказал, что руководство Северной Кореи является "нерациональным".

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын побудил Северную Корею разработать ядерное оружие и баллистические ракеты различной дальности, что привело к эскалации напряженности с Южной Кореей и Соединенными Штатами, несмотря на то, что их экономика приходила в упадок.

кремль пытается открыть КНДР доступ к международным финансам в обмен на оружие06 февраль 2024, 08:56 • 17800 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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