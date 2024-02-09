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Кім Чен Ин заявив, що має "законне право" знищити Південну Корею

Кім Чен Ин заявив, що має "законне право" знищити Південну Корею

Київ • УНН

 • 25767 перегляди

Кім Чен Ин погрожував знищити Південну Корею і назвав її "головним ворогом" під час промови на честь заснування північнокорейської армії.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він має "законне право" знищити Південну Корею. Він знову пригрозив сусіду, виключивши концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA, пише УНН.

Деталі

Кім Чен Ин під час візиту до Міністерства оборони на святкування річниці заснування армії заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та прагнуть поглинути свого сусіда. .

Тому було правильно назвати Південну Корею "основним ворогом", і, виходячи з цієї законності, "її можна атакувати та знищити в будь-який час",

- цитує його слова KCNA.

Доповнення

Днем раніше агентство KCNA повідомило, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. Від початку року режим Кіма посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, використовуючи риторику погроз на адресу Сеула і влаштувавши знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізує надії на об'єднання.

Перебіжчики з КНДР заявляють про скорочення продовольчих пайків і залежність від ринку - дослідження07.02.24, 02:30 • 25428 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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