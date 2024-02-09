Сполучені Штати і Філіппіни провели бойові навчання: вони не впливають на зосередженість США щодо подій в Україні та Газі
Київ • УНН
США і Філіппіни провели спільне морське і повітряне патрулювання в Південно-Китайському морі в рамках щорічних військових навчань, причому американський генерал заявив, що це не впливає на увагу Америки до конфліктів рф-Україна, ХАМАС-Ізраїль та подій на Близькому Сході.
У п'ятницю Сполучені Штати і Філіппіни провели спільне морське і повітряне патрулювання в Південно-Китайському морі. Традиційні військові навчання не вливають на зосередженість уваги США щодо війн в Україні і на Близькому Сході, повідомив американський генерал.
Про це передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Бойові навчання між Сполученими Штатами та Філіппінами, у яких щороку беруть участь тисячі військовослужбовців.
Сьогоднішні патрулювання в Південно-Китайському морі, на майже всю акваторію якого претендує Китай, відбуваються в той час, коли Вашингтон прагне зміцнити свої оборонні відносини з країнами регіону перед обличчям зростаючого впливу КНР.
Разом з тим, існують побоювання, що агресія рф проти України та конфлікт із Ізраїлем та ХАМАС можуть іти у протиріччя з планами США в Азії та у Тихому океані, - зокрема відвернути військові ресурси, призначені для цього регіону.
Звичайно, це не впливає на нашу присутність
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Армія Філіппін зазначила, що спільне морське і повітряне патрулювання відбувалося в її виключній економічній зоні, але не надала точних географічних вказівок.
Спільне плавання і проведення операцій є демонстрацією нашого прагнення покращити оперативну сумісність
Слід нагадати, шо у грудні китайські кораблі обстріляли з водометів філіппінські судна під час двох окремих місій постачання до спірних рифів, згідно з відеозаписами, оприлюдненими філіппінською береговою охороною.
Також сталося зіткнення між філіппінським кораблем і китайським судном берегової охорони. Тоді Китай і Філіппіни звинуватили один одного в інциденті.
У лютому американські та японські кораблі також провели спільні навчання у Філіппінському морі на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм і Північною Кореєю.
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