Сполучені Штати і Філіппіни провели бойові навчання: вони не впливають на зосередженість США щодо подій в Україні та Газі

У п'ятницю Сполучені Штати і Філіппіни провели спільне морське і повітряне патрулювання в Південно-Китайському морі. Традиційні військові навчання не вливають на зосередженість уваги США щодо війн в Україні і на Близькому Сході, повідомив американський генерал.

Про це передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Бойові навчання між Сполученими Штатами та Філіппінами, у яких щороку беруть участь тисячі військовослужбовців.

Сьогоднішні патрулювання в Південно-Китайському морі, на майже всю акваторію якого претендує Китай, відбуваються в той час, коли Вашингтон прагне зміцнити свої оборонні відносини з країнами регіону перед обличчям зростаючого впливу КНР.

Разом з тим, існують побоювання, що агресія рф проти України та конфлікт із Ізраїлем та ХАМАС можуть іти у протиріччя з планами США в Азії та у Тихому океані, - зокрема відвернути військові ресурси, призначені для цього регіону.

Звичайно, це не впливає на нашу присутність - сказав генерал-майор Маркус Еванс, генерал-командувач 25-ї піхотної дивізії армії США, в інтерв’ю Associated Press.

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Доповнення

Армія Філіппін зазначила, що спільне морське і повітряне патрулювання відбувалося в її виключній економічній зоні, але не надала точних географічних вказівок.

Спільне плавання і проведення операцій є демонстрацією нашого прагнення покращити оперативну сумісність - сказав капітан Шон Льюїс, командир американського есмінця 7-ї ескадри, що входить до складу ескадри ВМС США.

Слід нагадати, шо у грудні китайські кораблі обстріляли з водометів філіппінські судна під час двох окремих місій постачання до спірних рифів, згідно з відеозаписами, оприлюдненими філіппінською береговою охороною.

Також сталося зіткнення між філіппінським кораблем і китайським судном берегової охорони. Тоді Китай і Філіппіни звинуватили один одного в інциденті.

У лютому американські та японські кораблі також провели спільні навчання у Філіппінському морі на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм і Північною Кореєю.

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