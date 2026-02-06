Смертельное ДТП с участием пограничника произошло на трассе Киев-Чоп, начато расследование - ГБР
В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника. 42-летняя пассажирка погибла на месте, водитель госпитализирован.
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области с участием пограничника, ГБР расследует обстоятельства автокатастрофы, сообщили в бюро в пятницу, пишет УНН.
Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области с участием военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, проходящего службу на Сумском направлении
Детали
Авария произошла 4 февраля 2026 года около 16:00 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Рудня Дубенского района Ровенской области.
"По предварительным данным, 38-летний военнослужащий, находясь вне службы и управляя собственным автомобилем, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате столкновения 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия", - сообщили в ГБР.
Водителя с тяжелыми травмами, как отмечается, госпитализировали в больницу.
Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, указали в бюро.
Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего).
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
