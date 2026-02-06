Смертельное ДТП с участием пограничника произошло на трассе Киев-Чоп, начато расследование - ГБР

$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 1258 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 3622 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 38554 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 41544 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 33296 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46786 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84714 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33771 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31134 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23512 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 19911 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 38554 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84714 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 76519 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 106499 просмотра
Смертельное ДТП с участием пограничника произошло на трассе Киев-Чоп, начато расследование - ГБР

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника. 42-летняя пассажирка погибла на месте, водитель госпитализирован.

Смертельное ДТП с участием пограничника произошло на трассе Киев-Чоп, начато расследование - ГБР

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области с участием пограничника, ГБР расследует обстоятельства автокатастрофы, сообщили в бюро в пятницу, пишет УНН.

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области с участием военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, проходящего службу на Сумском направлении

- сообщили в ГБР.

Детали

Авария произошла 4 февраля 2026 года около 16:00 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Рудня Дубенского района Ровенской области.

"По предварительным данным, 38-летний военнослужащий, находясь вне службы и управляя собственным автомобилем, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате столкновения 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия", - сообщили в ГБР.

Водителя с тяжелыми травмами, как отмечается, госпитализировали в больницу.

Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, указали в бюро.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР29.12.25, 13:07 • 3413 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Ровненская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Киев