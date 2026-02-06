Смертельна ДТП за участю прикордонника сталася на трасі Київ-Чоп, розпочато розслідування - ДБР

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
09:41 • 2680 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 6714 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41217 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 43048 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 34495 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 47561 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86477 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33985 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31212 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23567 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 7056 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 10998 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 13365 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 4318 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 12420 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 21222 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41198 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86459 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 77741 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 107719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 13590 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16738 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 26121 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 29528 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 63283 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Смертельна ДТП за участю прикордонника сталася на трасі Київ-Чоп, розпочато розслідування - ДБР

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю прикордонника. 42-річна пасажирка загинула на місці, водія госпіталізовано.

Смертельна ДТП за участю прикордонника сталася на трасі Київ-Чоп, розпочато розслідування - ДБР

Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у Рівненській області за участю прикордонника, ДБР розслідує обставини автотрощі, повідомили у бюро у п'ятницю, пише УНН.

Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині за участі військовослужбовця Державної прикордонної служби України, який проходить службу на Сумському напрямку

- повідомили у ДБР.

Деталі

Аварія сталася 4 лютого 2026 року близько 16:00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Рудня Дубенського району Рівненської області.

"За попередніми даними, 38-річний військовослужбовець, перебуваючи поза службою та керуючи власним автомобілем, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення 42-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці події", - повідомили у ДБР.

Водія з тяжкими травмами, як зазначається, госпіталізували до лікарні.

Інші обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Призначено низку експертиз, вказали у бюро.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Києві за участю військового сталася ДТП, у якій загинула мати двох дітей, розпочато розслідування - ДБР29.12.25, 13:07 • 3415 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Рівненська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Київ