Смертельна ДТП за участю прикордонника сталася на трасі Київ-Чоп, розпочато розслідування - ДБР
Київ • УНН
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю прикордонника. 42-річна пасажирка загинула на місці, водія госпіталізовано.
Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у Рівненській області за участю прикордонника, ДБР розслідує обставини автотрощі, повідомили у бюро у п'ятницю, пише УНН.
Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині за участі військовослужбовця Державної прикордонної служби України, який проходить службу на Сумському напрямку
Деталі
Аварія сталася 4 лютого 2026 року близько 16:00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Рудня Дубенського району Рівненської області.
"За попередніми даними, 38-річний військовослужбовець, перебуваючи поза службою та керуючи власним автомобілем, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення 42-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці події", - повідомили у ДБР.
Водія з тяжкими травмами, як зазначається, госпіталізували до лікарні.
Інші обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Призначено низку експертиз, вказали у бюро.
Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
