Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  105046 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115699 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224911 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329652 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322759 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284660 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278665 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге

На Днепропетровщине умер 14-летний мальчик после посещения стоматологического кабинета, где ему накануне удалили зуб из-за зубной боли.

Здоровье •   •  11412 просмотра
Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге

Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika

Украинские разработчики создали стратегический ударный беспилотник Shoolika mk6, который может наносить точные удары ночью на расстоянии до 10 км и нести 6 кг груза. Кроме того, дрон устойчив к воздействию РЭБ и имеет современные ночные визуальные системы.

Война •   •  13236 просмотра
Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika

Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.

Экономика •   •  12623 просмотра
Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету

Новый 13-й пакет санкций ЕС против россии будет включать только индивидуальные черные списки, а не секторальные санкции, по словам представителя ЕС.

Политика •   •  15440 просмотра
Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету

После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.

Война •   •  13754 просмотра
После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Война •   •  24604 просмотра
В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.

Криминал и ЧП •   •  21052 просмотра
В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.

Киев •   •  20785 просмотра
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Партия Виктора Орбана "Фидес" и ее союзники бойкотировали внеочередное заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, что сделало невозможным голосование.

Новости Мира •   •  19867 просмотра
Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая упала во время российского обстрела села Великий Бурлук Купянского района, но не сдетонировала.

Война •   •  20298 просмотра
Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу