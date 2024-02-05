Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге

Накануне юноша обратился в кабинет стоматолога с жалобами на зубную боль. Там ему вырвали зуб. После посещения дантиста, по неизвестным причинам, парню стало плохо. Подростка госпитализировали, но спасти его не удалось, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

На данный момент известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Врачу-стоматологу может грозить до двух лет лишения свободы. Но причину смерти парня должна определить экспертиза.

В медучреждении журналистам прокомментировали инцидент. Говорят, что ребенок обратился в стоматологию с болью в зубе. Указывается, что зуб ребенку удалили согласно процедуре:

Помощь оказана в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами. Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь и после оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через какое-то время этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован - рассказала руководитель больницы Елена.

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Согласно информации директора медучреждения, после удаления зуба ребенка отпустили домой.

На сегодня, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, составляющих медицинских, потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Буду говорить, что это осложнение, именно этой манипуляции невозможно. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет - рассказала она.

Напомним,

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