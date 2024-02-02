На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб

На Полтавщине во время рыбалки погиб 46-летний житель Днепропетровской области. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области, передает УНН.

Детали

По информации полиции, в четверг 46-летний рыбак из Днепропетровской области провалился под лед на центральном пляже села Орлик Кобеляцкой громады.

Мужчина приехал на рыбалку вместе с группой знакомых. Во время происшествия двое его друзей (которым 41 и 40 лет) также оказались в воде, но им удалось самостоятельно выбраться. К сожалению, спасти 46-летнего жителя Днепропетровской области не удалось.

Тело погибшего было поднято на берег спасателями ГСЧС после часа поисков.

Добавим

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с целью установления обстоятельств трагедии.

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