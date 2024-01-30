Достали два тела и спасли "фигуриста"-экстремала: спасатели о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях

В Киевской и Днепропетровской областях спасатели обнаружили тела двух утопающих. Еще одного мужчину, который отправился кататься на коньках на реке Днепр и оказался в ледяной воде, спасли, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

29 января в Киевской области на местном водоеме скрылся рыбак, вещи которого были оставлены возле проруби, а машина – припаркована на берегу. Сегодня, 30 января, тело мужчины нашли и достали из-под льда водолазы.

Также в городе Апостолово Днепропетровской области спасатели, заметив на расстоянии 20 метров от берега проваленный лед, вытащили из воды тело новолуния 2004 года рождения.

А в городе Украинка Киевской области "фигурист"-экстремал отправился кататься на коньках на реке Днепр и оказался в ледяной воде. Чрезвычайные люди спасли мужчину и с переохлаждением передали медикам.

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