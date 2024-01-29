На Львовщине спасатели достали девочку из болота
На Львовщине спасатели вытащили из болота девочку, которая застряла, пытаясь сократить путь между озерами.
Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон
Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.
Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД
Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне слышны взрывы, российские войска обстреливают город с оккупированного ими левобережья.
россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые
российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.
"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу
22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.
россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления
На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов".
Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.
Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино
Итальянская актриса Сандра Мило, известная по культовым ролям в фильмах Федерико Феллини "8 1/2" и "Джульетта духов", умерла в возрасте 90 лет. Ее считали музой Феллини и иконой итальянского кино послевоенной эпохи.
Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО
В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.