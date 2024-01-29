На Львовщине спасатели достали девочку из болота

На Львовщине спасатели вытащили девочку, которая застряла в болоте, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Как отмечается, ребенок хотел сократить путь и перейти между озерами, но застрял в болоте. Спасатели вытащили его и помогли добраться до берега.

После успешной спасательной операции ребенка 2009 г.р. передали медикам для осмотра. В госпитализации он не нуждался, указали в ГСЧС.

В ГСЧС призвали родителей проводить с детьми профилактические беседы по личной безопасности.

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