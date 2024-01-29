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На Львівщині рятувальники дістали дівчинку з болота

На Львівщині рятувальники дістали дівчинку з болота

Київ • УНН

 • 28004 перегляди

На Львівщині рятувальники витягли з болота дівчинку, яка застрягла, намагаючись скоротити шлях між озерами.

На Львівщині рятувальники витягли дівчинку, яка застрягла в болоті, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС. 

Деталі 

Як зазначається, дитина хотіла скоротити шлях та перейти між озерами, але застрягла в болоті. Рятувальники витягнули її та допомогли дістатись берега.  

Після успішної рятувальної операції дитину 2009 р.н. передали медикам для огляду.  Госпіталізації вона не потребувала, вказали в ДНС. 

В ДСНС закликали батьків проводити з дітьми профілактичні бесіди щодо особистої безпеки.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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