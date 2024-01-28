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На Житомирщині внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей

Київ • УНН

 • 103091 перегляди

Дві дівчинки, віком 1 та 2 роки, загинули під час пожежі в будинку в Житомирській області, Україна, 28 січня. Причиною пожежі, ймовірно, став одяг, який загорівся біля печі, коли батьки ненадовго залишили дітей вдома самих. Дівчатка задихнулися димом та чадним газом.

Двоє маленьких дітей загинули в пожежі у Житомирській області в неділю, 28 січня. Діти отруїлися чадним газом та димом від одягу, який стояв біля пічки та загорівся.Про це  повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Дівчатка 2021 та 2022 р.н. загинули під час пожежі, що сталася сьогодні 28 січня у приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району. Ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося.

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Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

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Ольга Розгон

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