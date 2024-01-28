На Житомирщині внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей

Двоє маленьких дітей загинули в пожежі у Житомирській області в неділю, 28 січня. Діти отруїлися чадним газом та димом від одягу, який стояв біля пічки та загорівся.Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Дівчатка 2021 та 2022 р.н. загинули під час пожежі, що сталася сьогодні 28 січня у приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району. Ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби, - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося.

Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

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