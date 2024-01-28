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У Ковелі на Волині спалахнула пожежа у 5-поверхівці, людей евакуювали

У Ковелі на Волині спалахнула пожежа у 5-поверхівці, людей евакуювали

Київ • УНН

 • 44034 перегляди

У суботу ввечері спалахнула пожежа в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку в Ковелі, Україна. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі вагітну жінку та 5 дітей. Чоловік і жінка отруїлися димом. Пожежу було ліквідовано менш ніж за 20 хвилин.

У суботу ввечері, 27 січня, у місті Ковелі на Волині сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники евакуювали 15 мешканців будинку, серед яких була вагітна жінка та п'ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Повідомлення на службу порятунку 101 надійшло о 21:50. На момент прибуття рятувальників люди з'ясували, що горить балкон і одна з кімнат квартири на вулиці Незалежності.

Через сильне задимлення поверхів вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Спершу вивели на вулицю сходовою кліткою 15 людей.

Вогнеборці по висувній драбині потрапили в квартиру через балкон, де знаходились чоловік і жінка, вивели їх з помешкання та передали врятованих медикам. Потерпілі отримали отравлення продуктами горіння. Пожежу ліквідовано о 22:13. На гасіння пожежі був використаний 1 спеціальний пожежний ствол. 

йдеться у повідомленні ДСНС

У ДСНС зазначили, що чоловік і жінки внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння. Пожежу ліквідували менш як за 20 хвилин: на гасіння використали один пожежний ствол. Точну причину пожежі наразі встановлюють.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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