У Ковелі на Волині спалахнула пожежа у 5-поверхівці, людей евакуювали
Київ • УНН
У суботу ввечері спалахнула пожежа в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку в Ковелі, Україна. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі вагітну жінку та 5 дітей. Чоловік і жінка отруїлися димом. Пожежу було ліквідовано менш ніж за 20 хвилин.
У суботу ввечері, 27 січня, у місті Ковелі на Волині сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники евакуювали 15 мешканців будинку, серед яких була вагітна жінка та п'ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Повідомлення на службу порятунку 101 надійшло о 21:50. На момент прибуття рятувальників люди з'ясували, що горить балкон і одна з кімнат квартири на вулиці Незалежності.
Через сильне задимлення поверхів вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Спершу вивели на вулицю сходовою кліткою 15 людей.
Вогнеборці по висувній драбині потрапили в квартиру через балкон, де знаходились чоловік і жінка, вивели їх з помешкання та передали врятованих медикам. Потерпілі отримали отравлення продуктами горіння. Пожежу ліквідовано о 22:13. На гасіння пожежі був використаний 1 спеціальний пожежний ствол.
У ДСНС зазначили, що чоловік і жінки внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння. Пожежу ліквідували менш як за 20 хвилин: на гасіння використали один пожежний ствол. Точну причину пожежі наразі встановлюють.