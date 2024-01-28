В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

В субботу вечером, 27 января, в городе Ковеле на Волыни произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Спасатели эвакуировали 15 жителей дома, среди которых была беременная женщина и пятеро детей. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Сообщение на службу спасения 101 поступило в 21:50. На момент прибытия спасателей люди выяснили, что горит балкон и одна из комнат квартиры на улице Независимости.

Из-за сильного задымления этажей пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Сначала вывели на улицу по лестничной клетке 15 человек.

Пожарные по выдвижной лестнице попали в квартиру через балкон, где находились мужчина и женщина, вывели их из квартиры и передали спасенных медикам. Пострадавшие получили отравление продуктами горения. Пожар ликвидирован в 22:13. На тушение пожара был использован 1 специальный пожарный ствол. говорится в сообщении ГСЧС

В ГСЧС отметили, что мужчина и женщины в результате пожара отравились продуктами горения. Пожар ликвидировали менее чем за 20 минут: на тушение использовали один пожарный ствол. Точную причину пожара сейчас устанавливают.