В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  116496 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  166989 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  179080 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  169035 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  202900 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  218678 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  197091 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  202340 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  203279 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172229 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.

Общество •   •  309 просмотра
В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкие снежные "пончики". Снежные образования в форме спирали требуют специфических погодных условий для формирования и являются пустыми внутри.

Общество •   •  2268 просмотра
Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"

Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту

Украинский саночник Антон Дукач установил национальный рекорд, финишировав 12-м в мужском одиночном разряде на чемпионате мира по санному спорту в немецком Альтенберге. Его время - 1:49.419 минут - является лучшим результатом для Украины в этом виде спорта.

Спорт •   •  3209 просмотра
Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту

Подоляк рассказал, как россияне манипулируют падением самолета Ил-76

Михаил Подоляк заявил, что Россия распространила фейковую новость о том, что Украина сбила самолет Ил-76, чтобы замедлить передачу Украине противоракетной обороны и отвлечь внимание от нарушений Россией конвенций о ведении войны. Обстоятельства и содержимое самолета остаются непроверенными.

Война •   •  5620 просмотра
Подоляк рассказал, как россияне манипулируют падением самолета Ил-76

Две баллистические ракеты направил враг по промышленному объекту на Полтавщине - там тушат пожар

Две российские баллистические ракеты попали в промышленный объект вблизи Кременчуга, Украина, вызвав пожар. Чрезвычайные службы работают над тушением пожара. Пока не сообщается о пострадавших.

Война •   •  10661 просмотра
Две баллистические ракеты направил враг по промышленному объекту на Полтавщине - там тушат пожар

Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.

Война •   •  11510 просмотра
Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

СБУ разоблачила схему чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц и руководителей львовского "Арсенала", которые присвоили почти 1,5 миллиарда гривен государственных средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Злоумышленники пытались вывести деньги через схему с привлечением фиктивных фирм, но похищенные средства были изъяты и возвращены в госбюджет.

Криминал и ЧП •   •  11791 просмотра
СБУ разоблачила схему чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов

В Черном море - четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра"

Сейчас в Черном море находятся четыре российских ракетоносца, способные запустить всего 24 крылатые ракеты "Калибр", что представляет высокий риск опасности, согласно данным Объединенного оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины. В связи с этой угрозой население призывают немедленно реагировать на предупреждения о воздушных налетах.

Война •   •  15352 просмотра
В Черном море - четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра"

На Днепропетровщине военные уничтожили шахед

Украинские военные сбили российский беспилотник "Шахид-136/131" над Новомосковским районом Днепропетровской области. Беспилотник был уничтожен подразделением воздушного командования "Восток" и силами противовоздушной обороны в этом районе.

Война •   •  17659 просмотра
На Днепропетровщине военные уничтожили шахед

С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области

В результате российских атак на Донецкую область на этой неделе погибло 8 гражданских лиц, 33 получили ранения, в том числе 5 детей. 21 ребенок все еще нуждается в эвакуации из прифронтовых районов.

Война •   •  17322 просмотра
С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области