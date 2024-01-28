На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

Двое маленьких детей погибли в пожаре в Житомирской области в воскресенье, 28 января. Дети отравились угарным газом и дымом от одежды, которая стояла возле печки и загорелась, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Девочки 2021 и 2022 г.р. погибли во время пожара, произошедшего сегодня 28 января в частном жилом доме в с. Грабняк Житомирского района. Вероятно, загорелись вещи и детская кровать, которая стояла вплотную к печке, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, в этот день родители с тремя старшими детьми на некоторое время ушли к соседям, дома остались двое меньших детей. Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания. Их вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но не удалось.

Окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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