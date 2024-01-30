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Дістали тіла двох потопельників та врятували "фігуриста"-екстремала: рятувальники про ситуацію на водоймах на Київщині та Дніпропетровщині

Дістали тіла двох потопельників та врятували "фігуриста"-екстремала: рятувальники про ситуацію на водоймах на Київщині та Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 50996 перегляди

У ДСНС повідомили про ситуацію на водоймах у Київській та Дніпропетровській областях - виявили тіла двох загиблих і врятували чоловіка, який вирушив кататися на ковзанах на річці Дніпро та опинився у крижаній воді.

У Київській та Дніпропетровській областях рятувальники виявили тіла двох потопельників. Ще одного чоловіка, який вирушив кататися на ковзанах на річці Дніпро та опинився у крижаній воді, врятували, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

29 січня у Київській області на місцевій водоймі зник рибалка, речі котрого були залишені біля ополонки, а машина – припаркована на березі. Сьогодні, 30 січня, тіло чоловіка знайшли та дістали з-під криги водолази.

Також у місті Апостолове Дніпропетровської області рятувальники, помітивши на відстані 20 метрів від берега провалений лід, витягнули з води тіло молодика 2004 року народження.

А в місті Українка, що на Київщині, "фігурист"-екстремал вирушив кататися на ковзанах на річці Дніпро та опинився у крижаній воді. Надзвичайники врятували чоловіка та з переохолодженням передали медикам.

На Львівщині рятувальники дістали дівчинку з болота 29.01.24, 18:19 • 28004 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НП
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