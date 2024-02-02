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На Полтавщині троє рибалок провалились під лід, один з них - загинув

На Полтавщині троє рибалок провалились під лід, один з них - загинув

Київ • УНН

 • 22336 перегляди

46-річний рибалка з Дніпропетровської області загинув, провалившись під лід під час риболовлі з друзями в Полтавській області. Рятувальники підняли на берег тіло загиблого.

На Полтавщині під час риболовлі загинув 46-річний мешканець Дніпропетровської області. Поліція розслідує обставини події. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області, передає УНН.

Деталі

За інформацією поліції, у четвер 46-річний рибалка з Дніпропетровської області провалився під лід на центральному пляжі села Орлик Кобеляцької громади.

Чоловік приїхав на риболовлю разом з групою знайомих. Під час події двоє його друзів (яким 41 та 40 років) також опинилися у воді, але їм вдалося самостійно вибратися. На жаль, врятувати 46-річного мешканця Дніпропетровської області не вдалося.

Тіло загиблого було підняте на берег рятувальниками ДСНС після години пошуків.

Додамо

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з метою встановлення обставин трагедії.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НП
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