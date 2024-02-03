Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА
Киев • УНН
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.
Из-за смертельного ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Ровенской области без родителей остались 13 детей. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.
Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской громады. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Без отцов и матерей остались дети из двух семей этой громады. В одной из семей родителей потеряло восемь несовершеннолетних детей, в другой - пятеро
Он отметил, что все несовершеннолетние находятся с родственниками.
"Служба по делам детей ОГА держит ситуацию под контролем. После получения свидетельства о смерти родителей детям будет предоставлен статус детей-сирот и будет рассматриваться вопрос об устройстве их под опеку родственников", - сообщил Коваль.
Дополнение
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате ДТП погибли четыре человека.
Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.
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