На Рівненщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: загинуло троє людей
Київ • УНН
У Рівненській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого загинули водій мікроавтобуса і двоє пасажирів.
У Рівненській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, унаслідок ДТП загинули троє людей, повідомили у ГУНП в Рівненській області, пише УНН.
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Летальна ДТП сталася сьогодні, 2 лютого, близько 10 ранку.
Попередньо відомо, що на автодорозі поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка DAF та Mercedes-Benz Vito.
Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки.
Обставини автопригоди встановлюють. Рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують загиблих.
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