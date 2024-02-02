На Рівненщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: загинуло троє людей

У Рівненській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, унаслідок ДТП загинули троє людей, повідомили у ГУНП в Рівненській області, пише УНН.

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Летальна ДТП сталася сьогодні, 2 лютого, близько 10 ранку.

Попередньо відомо, що на автодорозі поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка DAF та Mercedes-Benz Vito.

Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки.

Обставини автопригоди встановлюють. Рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують загиблих.

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