В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека

В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате ДТП погибли три человека, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Летальное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, около 10 утра.

Предварительно известно, что на автодороге вблизи села Михалин бывшего Березновского района столкнулись грузовик DAF и Mercedes-Benz Vito.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Спасатели устраняют последствия ДТП и деблокируют погибших.

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