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Трагічна ДТП на Рівненщині залишила без батьків 13 дітей - ОВА

Трагічна ДТП на Рівненщині залишила без батьків 13 дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 36811 перегляди

Внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом у Рівненській області України загинули четверо батьків, а 13 дітей залишилися сиротами.

Через смертельну ДТП за участю мікроавтобуса з вантажівкою у Рівненській області  без батьків залишилися 13 дітей. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини. Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин цієї громади. В одній із сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій – п’ятеро

- написав Коваль.

Він зазначив, що усі неповнолітні перебувають з родичами.

"Служба у справах дітей ОДА тримає ситуацію під контролем. Після отримання свідоцтва про смерть батьків дітям буде наданий статус дітей-сиріт та розглядатиметься питання щодо влаштування їх під опіку родичів", - повідомив Коваль.

Доповнення

У Рівненській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, унаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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