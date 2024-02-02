Зіткнення вантажівки та мікроавтобуса на Рівненщині: кількість загиблих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Кількість жертв зіткнення вантажівки та мікроавтобуса в Рівненській області зросла до чотирьох після того, як один постраждалий помер у лікарні від отриманих травм.
Кількість жертв зіткнення вантажівки та мікроавтобуса у Рівненській області зросла до чотирьох - у лікарні померла ще одна постраждала людина, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою "DAF" під керуванням 30-річного жителя Клесова", - повідомили у поліції.
Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки - 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. "Окрім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.
Транспортні засоби вилучені.
"Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий", - зазначили у поліції.
Нагадаємо
Летальна автопригода сталася сьогодні, 2 лютого, близько 10 ранку поблизу села Михалин.