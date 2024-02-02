Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех
Киев • УНН
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех - в больнице умер еще один пострадавший человек, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"Полицейские на месте происшествия установили, что на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "DAF" под управлением 30-летнего жителя Клесова", - сообщили в полиции.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки - 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши. "Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины.
Транспортные средства изъяты.
"Водитель грузовика по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв", - отметили в полиции.
Напомним
Летальное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, около 10 утра вблизи села Михалин.
Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
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