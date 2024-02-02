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Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех

Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 14:02  •  9385 просмотра

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Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех - в больнице умер еще один пострадавший человек, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Полицейские на месте происшествия установили, что на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "DAF" под управлением 30-летнего жителя Клесова", - сообщили в полиции.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки - 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши. "Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", - говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины. 

Транспортные средства изъяты.

"Водитель грузовика по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв", - отметили в полиции.

Напомним

Летальное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, около 10 утра вблизи села Михалин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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