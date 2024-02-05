Смерть після видалення зуба: 14-річний хлопчик помер після відвідування стоматологічного кабінету у Кривому Розі

Напередодні юнак звернувся до кабінету стоматолога зі скаргами на зубний біль. Там йому вирвали зуб. Після відвідування дантиста, з невідомих причин, хлопцю стало зле. Підлітка госпіталізували, але врятувати його не вдалося, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

На даний момент відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю-стоматологу може загрожувати до двох років позбавлення волі. Але причину смерті хлопця повинна визначити експертиза.

У медзакладі журналістам прокоментували інцидент. Кажуть, що дитина звернулась до стоматології з болем у зубі. Вказується, що зуб дитині видалили згідно з процедурою:

Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований

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Згідно інформації директора медзакладу, після видалення зуба дитину відпустили додому.

На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде