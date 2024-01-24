У Рівненській області на прийомі у стоматолога померла 50-річна жінка
Київ • УНН
В Україні 50-річна жінка померла від зупинки серця в стоматологічній клініці після того, як їй ввели препарати перед процедурою. Розпочато розслідування.
У жительки Рівненського району на прийомі в стоматолога після введення препарату седації зупинилося серце. Врятувати її не вдалося. Про це повідомила поліція Рівненської області, передає УНН.
Деталі
19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.
З’язувалося, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату.
За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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