У Рівненській області на прийомі у стоматолога померла 50-річна жінка

У жительки Рівненського району на прийомі в стоматолога після введення препарату седації зупинилося серце. Врятувати її не вдалося. Про це повідомила поліція Рівненської області, передає УНН.

Деталі

19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.

З’язувалося, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У Львові після видалення молочних зубів помер 5-річний хлопчик