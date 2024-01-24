В Ровенской области на приеме у стоматолога умерла 50-летняя женщина
В Украине 50-летняя женщина умерла от остановки сердца в стоматологической клинике после того, как ей ввели препараты перед процедурой. Начато расследование.
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: повреждены сельхозпредприятия и жилые дома
Российские военные атаковали Днепропетровский и Никопольский районы Украины с помощью беспилотников-камикадзе, повредив сельскохозяйственные предприятия и жилые дома. Сообщений о жертвах не поступало.
россияне уже более часа обстреливают Херсон
На фоне массированного обстрела Херсона войсками рф, глава МВА призвал жителей города держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
рф требует срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76
россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области.
В НАПК призывают Раду доработать законопроект о добропорядочном лоббировании
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает народных депутатов Украины доработать проект закона "О добропорядочном лоббировании" в соответствии с международными стандартами.
Усиление украинской ПВО и подготовка соглашения о гарантиях безопасности: Зеленский поговорил с Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также были обсуждены договоренности между Украиной и Германией относительно гарантий безопасности.
Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка
В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Горняк Донецкой области два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 16-летний парень в критическом состоянии.
россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны
Член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что в ПАСЕ обсудили дальнейшие шаги на пути к сохранению культурного наследия и идентичности во время войны.
Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен
Руководителя структурного подразделения "Киевавтодора" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственным бюджетом 600 тыс. грн. Это произошло из-за завышения стоимости подрядного проекта транспортной развязки в Оболонском районе Киева.
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".