В Ровенской области на приеме у стоматолога умерла 50-летняя женщина

У жительницы Ровенского района на приеме у стоматолога после введения препарата седации остановилось сердце. Спасти ее не удалось. Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов умерла 50-летняя женщина.

Выяснялось, что жительница села Здовбица лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем они не дали результата.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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