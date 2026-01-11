Словакия и США подпишут стратегическое соглашение о строительстве нового атомного энергоблока

Словакия планирует подписать межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в области ядерной энергетики уже на следующей неделе. Об этом в субботу, 10 января 2026 года, сообщил премьер-министр Роберт Фицо. Документ станет правовой основой для строительства нового энергоблока мощностью 1200 МВт на базе АЭС в Ясловских Богуницах. Об этом пишет УНН.

Детали

Проект предусматривает привлечение американской компании Westinghouse в качестве основного технологического партнера. Фицо подчеркнул, что новый блок по своим характеристикам превзойдет все существующие реакторы в стране и останется в полной государственной собственности.

В сотрудничестве с американскими партнерами мы хотим построить новый огромный блок в полностью государственной собственности на территории существующей атомной электростанции в Ясловских Богуницах - заявил премьер-министр.

Визит в Вашингтон и приглашение Трампа

Роберт Фицо выразил намерение лично принять участие в подписании рамочного соглашения в Вашингтоне в следующую пятницу. Этот документ является частью более широкого плана сотрудничества, детали которого обсуждались еще в декабре 2025 года. Тогда стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил словацкого лидера посетить Штаты в июне-июле 2026 года (во время Чемпионата мира по футболу) для окончательного закрепления договоренностей.

Правительство Словакии одобрило текст соглашения в октябре прошлого года, рассматривая американские технологии как приоритетный вариант для укрепления энергетической независимости. Ожидается, что новый блок позволит Словакии не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и стать ключевым экспортером электроэнергии в Центральной Европе.

