Словаччина та США підпишуть стратегічну угоду про будівництво нового атомного енергоблока

Словаччина планує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про співпрацю в галузі ядерної енергетики вже наступного тижня. Про це у суботу, 10 січня 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Документ стане правовою основою для будівництва нового енергоблока потужністю 1200 МВт на базі АЕС у Ясловських Богуніцех. Про це пише УНН.

Деталі

Проєкт передбачає залучення американської компанії Westinghouse як основного технологічного партнера. Фіцо наголосив, що новий блок за своїми характеристиками перевершить усі існуючі реактори в країні та залишиться у повній державній власності.

У співпраці з американськими партнерами ми хочемо побудувати новий величезний блок у повністю державній власності на території існуючої атомної електростанції в Ясловських Богуніце - заявив прем'єр-міністр.

Візит до Вашингтона та запрошення Трампа

Роберт Фіцо висловив намір особисто взяти участь у підписанні рамкової угоди у Вашингтоні наступної п'ятниці. Цей документ є частиною ширшого плану співпраці, деталі якого обговорювалися ще в грудні 2025 року. Тоді стало відомо, що президент США Дональд Трамп запросив словацького лідера відвідати Штати у червні-липні 2026 року (під час Чемпіонату світу з футболу) для остаточного закріплення домовленостей.

Уряд Словаччини схвалив текст угоди у жовтні минулого року, розглядаючи американські технології як пріоритетний варіант для зміцнення енергетичної незалежності. Очікується, що новий блок дозволить Словаччині не лише повністю забезпечити внутрішні потреби, а й стати ключовим експортером електроенергії в Центральній Європі.

