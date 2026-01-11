$42.990.00
10 січня, 11:45 • 14539 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 28446 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 27509 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25354 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 24782 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31123 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54267 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38883 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38251 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30958 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Truth Social

Словаччина та США підпишуть стратегічну угоду про будівництво нового атомного енергоблока

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Словаччина та США підпишуть міжурядову угоду щодо співпраці в ядерній енергетиці. Вона передбачає будівництво нового енергоблока потужністю 1200 МВт на АЕС у Ясловських Богуніцех.

Словаччина та США підпишуть стратегічну угоду про будівництво нового атомного енергоблока

Словаччина планує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про співпрацю в галузі ядерної енергетики вже наступного тижня. Про це у суботу, 10 січня 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Документ стане правовою основою для будівництва нового енергоблока потужністю 1200 МВт на базі АЕС у Ясловських Богуніцех. Про це пише УНН.

Деталі

Проєкт передбачає залучення американської компанії Westinghouse як основного технологічного партнера. Фіцо наголосив, що новий блок за своїми характеристиками перевершить усі існуючі реактори в країні та залишиться у повній державній власності.

Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо08.01.26, 06:35 • 33481 перегляд

У співпраці з американськими партнерами ми хочемо побудувати новий величезний блок у повністю державній власності на території існуючої атомної електростанції в Ясловських Богуніце

- заявив прем'єр-міністр.

Візит до Вашингтона та запрошення Трампа

Роберт Фіцо висловив намір особисто взяти участь у підписанні рамкової угоди у Вашингтоні наступної п'ятниці. Цей документ є частиною ширшого плану співпраці, деталі якого обговорювалися ще в грудні 2025 року. Тоді стало відомо, що президент США Дональд Трамп запросив словацького лідера відвідати Штати у червні-липні 2026 року (під час Чемпіонату світу з футболу) для остаточного закріплення домовленостей.

Уряд Словаччини схвалив текст угоди у жовтні минулого року, розглядаючи американські технології як пріоритетний варіант для зміцнення енергетичної незалежності. Очікується, що новий блок дозволить Словаччині не лише повністю забезпечити внутрішні потреби, а й стати ключовим експортером електроенергії в Центральній Європі. 

Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15.12.25, 20:12 • 12193 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Вашингтон
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Словаччина
Сполучені Штати Америки