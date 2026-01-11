Словаччина та США підпишуть стратегічну угоду про будівництво нового атомного енергоблока
Київ • УНН
Словаччина та США підпишуть міжурядову угоду щодо співпраці в ядерній енергетиці. Вона передбачає будівництво нового енергоблока потужністю 1200 МВт на АЕС у Ясловських Богуніцех.
Словаччина планує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про співпрацю в галузі ядерної енергетики вже наступного тижня. Про це у суботу, 10 січня 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Документ стане правовою основою для будівництва нового енергоблока потужністю 1200 МВт на базі АЕС у Ясловських Богуніцех. Про це пише УНН.
Деталі
Проєкт передбачає залучення американської компанії Westinghouse як основного технологічного партнера. Фіцо наголосив, що новий блок за своїми характеристиками перевершить усі існуючі реактори в країні та залишиться у повній державній власності.
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо08.01.26, 06:35 • 33481 перегляд
У співпраці з американськими партнерами ми хочемо побудувати новий величезний блок у повністю державній власності на території існуючої атомної електростанції в Ясловських Богуніце
Візит до Вашингтона та запрошення Трампа
Роберт Фіцо висловив намір особисто взяти участь у підписанні рамкової угоди у Вашингтоні наступної п'ятниці. Цей документ є частиною ширшого плану співпраці, деталі якого обговорювалися ще в грудні 2025 року. Тоді стало відомо, що президент США Дональд Трамп запросив словацького лідера відвідати Штати у червні-липні 2026 року (під час Чемпіонату світу з футболу) для остаточного закріплення домовленостей.
Уряд Словаччини схвалив текст угоди у жовтні минулого року, розглядаючи американські технології як пріоритетний варіант для зміцнення енергетичної незалежності. Очікується, що новий блок дозволить Словаччині не лише повністю забезпечити внутрішні потреби, а й стати ключовим експортером електроенергії в Центральній Європі.
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15.12.25, 20:12 • 12193 перегляди