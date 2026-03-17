Схема на 5,6 млн гривен - разоблачена растрата бюджетных средств на закупках для больниц

Эксклюзив
12:18 • 1862 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 8714 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 8532 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 9256 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
07:54 • 15192 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 31992 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 50361 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 36088 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 36128 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 32127 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
55%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США призывают союзников признать Революционную гвардию Ирана и «Хезболлу» террористическими17 марта, 03:55 • 12123 просмотра
Посольство США в Багдаде атаковали ракетами и дронами17 марта, 04:45 • 6418 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 20241 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 15877 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии07:37 • 12881 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 8716 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 6232 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 35198 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 50445 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 43012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 6232 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 16018 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 40629 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 50523 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 54443 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Социальная сеть

Схема на 5,6 млн гривен - разоблачена растрата бюджетных средств на закупках для больниц

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Служащие больниц Винницкой, Житомирской и Сумской областей завышали цены на оборудование через ФЛП. Убытки бюджета из-за коррупционной схемы превысили 5,6 млн грн.

Правоохранители разоблачили схему завладения бюджетными средствами при закупках медицинского оборудования для операционных блоков коммунальных больниц в нескольких регионах Украины. Предварительный ущерб государству оценивается в более чем 5,6 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, к схеме были причастны должностные лица медицинских учреждений в Винницкой, Житомирской и Сумской областях, которые действовали в сговоре с представителями компании-импортера медицинского оборудования.

Как установили следователи, схема работала через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Поставщик формально продавал оборудование по рыночной цене, однако во время проведения публичных закупок его стоимость искусственно завышалась. В результате больницы покупали оборудование значительно дороже, а разница выводилась через посредников.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере три эпизода реализации этой схемы в 2024 году. Предварительный ущерб бюджету оценивается в более чем 5,6 млн гривен.

Четырем лицам - в частности уполномоченному лицу одного из медучреждений, представителю компании-поставщика и двум ФЛП – сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжаются следственные действия для установления других возможных участников схемы.

Продавали гранатометы и автоматы на 1,5 млн гривен - в Одесской области задержали 5 военных17.03.26, 13:02 • 1796 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Обыск
Военное положение
Винницкая область
Житомирская область
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Украина