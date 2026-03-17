Схема на 5,6 млн гривен - разоблачена растрата бюджетных средств на закупках для больниц
Киев • УНН
Служащие больниц Винницкой, Житомирской и Сумской областей завышали цены на оборудование через ФЛП. Убытки бюджета из-за коррупционной схемы превысили 5,6 млн грн.
Правоохранители разоблачили схему завладения бюджетными средствами при закупках медицинского оборудования для операционных блоков коммунальных больниц в нескольких регионах Украины. Предварительный ущерб государству оценивается в более чем 5,6 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, к схеме были причастны должностные лица медицинских учреждений в Винницкой, Житомирской и Сумской областях, которые действовали в сговоре с представителями компании-импортера медицинского оборудования.
Как установили следователи, схема работала через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Поставщик формально продавал оборудование по рыночной цене, однако во время проведения публичных закупок его стоимость искусственно завышалась. В результате больницы покупали оборудование значительно дороже, а разница выводилась через посредников.
Правоохранители задокументировали по меньшей мере три эпизода реализации этой схемы в 2024 году. Предварительный ущерб бюджету оценивается в более чем 5,6 млн гривен.
Четырем лицам - в частности уполномоченному лицу одного из медучреждений, представителю компании-поставщика и двум ФЛП – сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжаются следственные действия для установления других возможных участников схемы.
