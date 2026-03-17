Графіки відключень електроенергії
Схема на 5,6 млн гривень - викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Службовці лікарень Вінниччини, Житомирщини та Сумщини завищували ціни на обладнання через ФОП. Збитки бюджету через корупційну схему перевищили 5,6 млн грн.

Схема на 5,6 млн гривень - викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень

Правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівель медичного обладнання для операційних блоків комунальних лікарень у кількох регіонах України. Попередні збитки державі оцінюються у понад 5,6 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, до схеми були причетні службові особи медичних закладів у Вінницькій, Житомирській та Сумській областях, які діяли у змові з представниками компанії-імпортера медичного обладнання.

Як встановили слідчі, схема працювала через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Постачальник формально продавав обладнання за ринковою ціною, однак під час проведення публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. У результаті лікарні купували обладнання значно дорожче, а різниця виводилася через посередників.

Правоохоронці задокументували щонайменше три епізоди реалізації цієї схеми у 2024 році. Попередні збитки бюджету оцінюються у понад 5,6 млн гривень.

Чотирьом особам - зокрема уповноваженій особі одного з медзакладів, представнику компанії-постачальника та двом ФОП – повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили речові докази. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників схеми.

Андрій Тимощенков

