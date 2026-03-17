Схема на 5,6 млн гривень - викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень
Київ • УНН
Службовці лікарень Вінниччини, Житомирщини та Сумщини завищували ціни на обладнання через ФОП. Збитки бюджету через корупційну схему перевищили 5,6 млн грн.
Правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівель медичного обладнання для операційних блоків комунальних лікарень у кількох регіонах України. Попередні збитки державі оцінюються у понад 5,6 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, до схеми були причетні службові особи медичних закладів у Вінницькій, Житомирській та Сумській областях, які діяли у змові з представниками компанії-імпортера медичного обладнання.
Як встановили слідчі, схема працювала через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Постачальник формально продавав обладнання за ринковою ціною, однак під час проведення публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. У результаті лікарні купували обладнання значно дорожче, а різниця виводилася через посередників.
Правоохоронці задокументували щонайменше три епізоди реалізації цієї схеми у 2024 році. Попередні збитки бюджету оцінюються у понад 5,6 млн гривень.
Чотирьом особам - зокрема уповноваженій особі одного з медзакладів, представнику компанії-постачальника та двом ФОП – повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили речові докази. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників схеми.
