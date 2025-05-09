Сына Порошенко обвиняют в неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн

Старший сын нардепа и олигарха Петра Порошенко Алексей в течение 2023–2024 годов не платил военный сбор и налоги на доходы физических лиц с деятельности его зарубежных фирм, чем нанес ущерб государственному бюджету около 770 млн. грн. Теперь Алексею угрожает ответственность перед законом, сообщает "Закон и Бизнес".

По данным издания, специалисты по налогообложению проанализировали информацию по Алексею Порошенко и выявили отсутствие налоговых уплат в государственный бюджет за последние два года.

Согласно действующему законодательству, физическое лицо — резидент Украины, получающее доходы за границей, обязано платить налоги и военный сбор. В течение 2023—2024 годов сын бывшего президента Петра Порошенко — Алексей не уплатил ни копейки военного сбора и налога с доходов физлиц - пишет «ЗиБ».

Как сообщается, международные договоры об избежании двойного налогообложения не урегулируют вопрос об удержании военного сбора вообще.

"Это означает, что даже при уплате налога на доходы в стране пребывания без необходимости погашения разницы, резидент Украины должен платить начиная с 2014 года 1,5%, а с 1.01.2025 — 5% военного сбора от суммы средств, полученных за границей.

Алексей Порошенко – бенефициар нидерландской компании Central European Investments B.V., которой в 2023 году украинские предприятия перечислили около 4 млрд грн дивидендов. Эти средства, возможно, были получены им как доход. В таком случае ущерб государственного бюджета от неуплаты налогов за 2023 год составляет около 770 млн грн", – отмечают в издании.

Кроме того, младший Порошенко связан с рядом компаний в Сингапуре, Австрии, Люксембурге, Литве, Кипре и Нидерландах, что, по мнению экспертов, может указывать на дополнительные источники иностранных доходов. В случае уплаты налога за границей плательщик должен предоставить в Украину справку от налогового учреждения соответствующей юрисдикции. По данным экспертов, такая справка подана не была.

Эксперты отмечают: отсутствие военного сбора с иностранных доходов, которые могли бы быть направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, требует реакции со стороны украинских контролирующих органов и запросов их зарубежных коллег.

Как сообщалось ранее, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклоняющимся, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации.

На отца Алексея Петра Порошенко были наложены санкции. Незадолго до этого он переписал более миллиарда долларов активов на скрывающегося в Лондоне сына Алексея. Также Порошенко старший подозревается в государственной измене за торговлю с террористами ОРДЛО, сотрудничество с россией в войну, участие в незаконном отчуждении вместе с партнером по бизнесу Медведчуком нефтепровода и т.д.